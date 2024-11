Le secrétariat du Père Noël est officiellement ouvert !

C'est peut être l'activité que vous avez proposé à vos enfants lors d'un de ces derniers week-end et qui sent que l'on approche des fêtes de fin d'année : écrire une lettre au Père-Noël pour avoir les cadeaux souhaités sous le sapin, le matin du 25 décembre.

Le secrétariat du Père-Noël a ouvert ses portes ce mardi 20 novembre 2024. C'est au sein des locaux de La Poste à Libourne, en Gironde, que pas moins de 60 lutins et lutines vont se relayer pour répondre à plus d'un million de lettres venues du monde entier.

Olivia Ruiz prête sa plume au Père-Noël cette année

Après l'écrivain Michel Bussi l'année dernière, c'est la chanteuse et romancière Olivia Ruiz qui a été choisi pour écrire la lettre du Père-Noël envoyée aux enfants mais aussi aux adultes qui lui écrivent.

Autre nouveauté cette année, le secrétariat du Père-Noël s'associe à l'association "1 lettre 1 sourire" qui permet d'écrire des lettres aux personnes âgées isolées pour réduire leur solitude. Il est possible de se rendre sur le site pere-noel.laposte.fr pour envoyer des messages bienveillants aux séniors. Des lettres qui seront ensuite transmises aux résidents de maisons de retraite.

Enfin des boites aux lettres spéciales seront installées dans certains bureaux de Postes pour faciliter l'envoi des lettres au Père-Noël.

Comment écrire au Père-Noël ?

De manière classique : avec une feuille, un stylo et une enveloppe. N'hésitez pas à faire des dessins, coller des stickers sur votre lettre ou votre enveloppe. Mais n'oubliez pas de laisser votre adresse pour que les lutins et lutines puissent vous répondre. Et pour rappel, toutes les adresses sont possibles (à vous de faire jouer votre imagination) pour faire parvenir votre lettre au secrétariat du Père-Noël et pas besoin de mettre de timbre, c'est gratuit.

Le Père-Noël s'est aussi mis à la page. Vous pourrez lui écrire de manière numérique sur le site du secrétariat du Père-Noël.

Si vous voulez une réponse avant le 25 décembre, il faut envoyer votre lettre le plus rapidement possible. Si possible avant le 20 décembre.

Le secrétariat fête ses 62 ans

Pour la petite histoire, le secrétariat du Père-Noël a été créé en 1962 par la direction de La Poste. Mais c'est bien 10 ans plus tôt que deux postières de Seine-Maritimes ont décidé de répondre aux lettres reçues pour le Père-Noël. On était alors en pleine période d'après-guerre. Et ça contre l'avis de leur direction. C'est alors qu'elles ont décidé de rencontrer le ministre des postes qui les a autorisé à continuer. Mais face au succès, les deux postières se sont vite retrouvées submergés de lettres. Et c'est là, en 1962 que le Secrétariat du Père-Noël a été créé. Il prendra place à Libourne, au dépôt central de la Poste en 1967.