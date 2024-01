Le taux du LEP, le Livret d’Épargne Populaire, va baisser à partir du 1er février. Cependant, ne courrez pas dans votre banque pour retirer toutes vos économies, le taux reste encore attractif puisqu’il va passer de 6 à 5%.

En effet, il s'agit ici d'une baisse, mais l’UFC Que Choisir nous rappelle toutefois que cela aurait pu être pire, parce que si le gouvernement avait choisi d’appliquer strictement la formule de calcul du taux de rémunération du LEP, le livret serait plutôt redescendu à 4,4% nets d’impôts.

Ces fameux 5% donc, c’est toujours 2% de plus que le Livret A qui reste à 3%. Et en comparaison, cela fait à la fin de l’année 200 euros de plus d’intérêt si vous avez 10.000 euros placés. Une somme qui correspond au plafond du LEP.

Dernier petit rappel : le Livret d’Épargne Populaire est réservé aux personnes qui ont des revenus modestes, et il y a encore huit millions de personnes qui y ont droit, mais qui n’en ont pas. Alors un conseil : parlez-en à votre banquier, d'autant plus que les démarches ont été simplifiées.