Le tout premier car scolaire "rétrofité" d’Europe roulera à Amboise à la rentrée

C’est une première en Europe, et ça se passe chez nous ! Le premier car scolaire rétrofité homologué en Europe a été présenté hier à Amboise. Sous ce terme un peu barbare, "rétrofiter" un véhicule consiste tout simplement à remplacer son moteur thermique par un moteur électrique. Une opération qui dure deux semaines pour un montant de 170 000 euros, soit l’équivalent du prix du véhicule diesel neuf. À cela s’ajoute 12 batteries réparties dans les soutes et à l’arrière du véhicule pour lui permettre une autonomie de 150 kilomètres.

Cet autocar d’un nouveau genre a été conçu à partir d’un car scolaire Iveco Crossway et mis au point par la société Rétrofleet. Une dizaine de commandes de ce genre ont été passées en Centre-Val de Loire et en Auvergne-Rhône-Alpes, et c’est en Indre-et-Loire à Amboise que le tout premier car scolaire rétrofité sera mis en service à la rentrée prochaine.

Le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, vise une mise en circulation de ces véhicules "dans tous les départements" à la rentrée 2024. Et qu’en 2028, "plus aucun car à énergie fossile" ne circule dans la région, rappelle-t-il.