300 000 dollars de Lego saisis aux États-Unis

Le trafic de Lego existe, et il est plus important que ce qu'on pense.

Oui, il existe un trafic de Lego. Et il est même bien plus important que ce vous pourriez penser ! Aux États-Unis, une unité spécialisée dans le crime organisé a mené des perquisitions dans les comtés de Lots Angeles et d’Orange le 10 avril dernier. Résultat des courses : un nombre important de boîtes des fameux jouets, des jeux vidéos et des films. Le tout pour la modique somme de 300 000 dollars, soit environ 282 000 euros.

Quatre personnes ont été interpellées dans cette affaire, indique CBS News, toutes âgés de 35 à 47 ans. Ces individus cibleraient principalement les objets à forte valeur, notamment des éditions limitées, dans les magasins qui vendent des Lego.

Des interpellations en France

Ce qui peut paraître un événement isolé n’en est pas un. De nombreux vols ont lieu chaque année. C’était le cas en 2023, toujours aux États-Unis, lorsqu’un commerçant a été la cible d’un cambriolage d’une valeur de 2000 dollars. En Europe et notamment en France, des vols ont aussi été perpétrés en 2021. Plusieurs suspects avaient ainsi été interpellés dans les Yvelines.

Pour expliquer l’existence de trafic de Lego, il faut faire un tour du côté… des bénéfices de l’enseigne danoise. Car l’entreprise Lego affiche chaque année une hausse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice. Le soucis, c’est que les prix des briques colorées augmentent également, et amateurs adultes de Lego ne sont pas toujours prêts à payer le prix fort. Résultat, un marché noir s’est créé, les malfrats voyant des opportunités se créer.