Le trafic SNCF interrompu entre Le Mans et la Ferté-Bernard

Le trafic des TER est paralysé ce vendredi entre Le Mans et la Ferté-Bernard. Une personne a été fauchée par un train en milieu d’après-midi entre Sceaux-sur-Huisne et Boëssé-le-Sec. Comme le rapporte Le Maine Libre, plusieurs trains n’ont pas pu partir de Paris et du Mans.

Sur les réseaux sociaux, le réseau Aléop indique que « les services de secours, ainsi que nos équipes entament leur intervention en vue d’un rétablissement du trafic aux environs de 17h30 ». La SNCF ajoute toutefois que la circulation des TGV n’est pas impactée. En attendant la réouverture de la ligne des bus de substitution sont mis en place.

Déjà vendredi dernier, une personne avait été percutée en gare de Sablé-sur-Sarthe. La jeune fille de 18 ans était décédée. Le trafic avait été impacté entre Le Mans et Angers.