Lecture de contes par des drag-queens en Indre-et-Loire : des organisateurs et élus harcelés

Un atelier de lecture pour enfants ne fait pas l’unanimité en Indre-et-Loire. Les 18 et 19 octobre, le collectif de drag-queens Paillettes doit en effet venir lire des contes destinés aux 6 ans et plus à Vouvray et l’Île Bouchard. Il s’agit de livres grand public, mais qui parlent de tolérance, d’acceptation de la différence ou encore d’inclusion. Des valeurs qui ne semblent pas partager certains militants de droite ou d’extrême-droite, qui demandent l’annulation de cet événement. Une pétition a ainsi été lancée, estimant que l’initiative menace « l’intégrité psychique et physique de nos enfants » et dénonçant des supposées « directives de l’Organisation mondiale de la santé et l’influence de puissants lobbies LGBTQIA+ et pharmaceutiques ». Elle a recueilli près de 1.500 signatures.