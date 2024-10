"Lee Miller", "Le Robot sauvage", à voir au cinéma à partir du 9 octobre

Crédit : "Le Robot sauvage" et "Lee Miller", au cinéma à partir du 9 octobre.

Une femme au cœur de l’action à une époque où elles sont reléguées au second plan.

Dans Le Robot sauvage, il raconte l’histoire de Roz, un robot naufragé sur une île déserte qui va devoir s’adapter à son environnement et peu à peu découvrir la flore et la faune qui l’entoure, avant que ses congénères tentent de le récupérer.

Ce film d’animation de science-fiction est réalisé par Chris Sanders, à qui on doit de gros succès du genre, comme Lilo & Stitch, Dragons, Les Croods ou plus récemment L’Appel de la forêt.

A travers ses yeux, le spectateur redécouvre l’horreur de la guerre, et un combat féministe avant l’heure, mais le film - très illustratif - ne parvient pas à bouleverser autant qu’il le voudrait.

En dépit d’une grande ressemblance avec la photographe, et de tout son talent, on a du mal à ne pas voir l’actrice, éternelle Rose de Titanic, plutôt que son personnage.

Beau, drôle et très émouvant (les mouchoirs sont de rigueur), Le Robot sauvage est d’ores et déjà annoncé comme le meilleur de Chris Sanders et pourquoi pas de l’année.

Lee Miller • De Ellen Kuras • Avec Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgård… • Sortie le 9 octobre 2024

Le Robot sauvage • De Chris Sanders • Avec les voix en VO de Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Kit Connor… • Sortie le 9 octobre 2024