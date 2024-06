C’est pour ne pas « gêner l’union nationale » que Reconquête! a pris la décision de présenter 330 candidats sur 577 circonscriptions. Le parti, crée en 2022 uniquement à l’occassion de la candidature d’Éric Zemmour à l'élection présidentielle, a réuni 5,5% des suffrages aux dernières élections européennes contre 4,2% au premier tour des élections législatives de 2022.

Immigration & Sécurité

C’est surtout sur ce volet qu’Éric Zemmour a décidé d’orienter son programme, comme c’était déjà le cas en 2022. Ainsi, l'unique leader de Reconquête!, depuis le départ de Marion Maréchal, a déclaré comme première mesure le « rétablissement des frontières nationales » face à une « urgence urgente » migratoire selon lui, qui oppose le peuple français au « peuple islamo-gauchiste ». L’ancien journaliste a également affirmé sa volonté de vouloir supprimer « toutes les allocations sociales aux étrangers », rappelant qu’il est le seul parti à proposer cela, glissant un petit tacle au Rassemblement national au passage, qui « donne des allocations sociales aux étrangers, passant un certain délai ». Enfin, Éric Zemmour propose l’interdiction du voile islamique dans la rue, une mesure qu’il souhaite appliquer en réalisant des « contrôles » qui pourront déboucher sur des « amendes ».

Économie & Éducation

Seule et unique proposition pour le pouvoir d’achat, première préoccupation des Français... la baisse massive des impôts en agissant sur la diminution des contributions sociales généralisées (CSG) pour les plus bas salaires et la baisse des impôts sur les sociétés « de 15 à 25% ». Dernière mesure avancée par Reconquête! en vue du premier tour du scrutin le 30 juin, l’instauration au collège et lycée de classes de niveaux, et ce, « dès la rentrée 2024 ».