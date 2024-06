Le Premier ministre a plaidé pour la stabilité et la continuité, en évoquant le programme de la coalition présidentielle. Une série de mesures a donc été présentée, concernant des thèmes chers aux Français dans cet élection qui aura lieu, on le rappelle, le 30 juin et le 7 juin : le pouvoir d’achat, la sécurité, ou l’économie. Voici ce qu’il faut retenir…

Pouvoir d’achat

Baisse de 15% des factures d’électricité

Une mesure qui entrerait en vigueur dès cet hiver grâce à la réforme du marché européen de l’électricité votée en avril dernier, et censée lutter contre la volatilité des prix.

Revalorisation des retraites indexées sur l’inflation, et mutuelle à 1 euro pour ceux qui ne sont pas couverts par une mutuelle.

Achats de fournitures scolaires groupés

Pas de hausse d’impôts

Hausse du plafond de la prime Macron, passant de 6 000 euros actuellement, à 10 000 euros.

De moins en moins d’employeurs la donnent. Avant, la « prime Macron » était exonérée d’impôt. Ce n’est plus le cas depuis le début de l’année. Mais si la majorité présidentielle remporte les législatives, elle promet que la défiscalisation de la fameuse prime sera à nouveau d’actualité.

Baisse des charges pour les bas salaires au-dessus du Smic.

Sécurité

Renforcement des sanctions contre les mineurs délinquants, avec la comparution immédiate pour les jeunes délinquants

Comme évoqué avant la dissolution de l’Assemblée nationale, le gouvernement maintient la volonté d’instaurer des peines courtes et rapides pour les mineurs de plus de 16 ans, en comparution immédiate.

Recrutement massif de forces de l’ordre

Société

Suppression des frais de notaire pour les primo-accédants, jusqu’à 250 000 euros d’achat.

Semaine en 4 jours développée dans les entreprises

Cette mesure ne s’appliquerait qu’«aux salariés qui ne peuvent télétravailler de bénéficier eux aussi d’un jour de repos supplémentaire». Il s’agirait également de permettre aux « parents divorcés de travailler plus les semaines où ils n’ont pas la garde de leurs enfants et moins les semaines où les enfants sont à la maison ».

Titres de séjour de longue durée pour les étrangers, conditionnés à la maitrise du français et des valeurs républicaines

Pour rappel, la loi immigration du gouvernement a été promulguée en janvier dernier, et prévoit notamment l’engagement à respecter les principes de la République pour pouvoir obtenir un titre de séjour, ou la régularisation de travailleurs sans papiers dans les métiers dits en tension.

Économie

Renforcement du budget de la défense, qui sera doublé d’ici 2030