C’est sans leader officiel que le groupe Les Républicains (LR) tentera d’obtenir le plus de voix possibles en vue de ces élections législatives. Confronté à de nombreux départs, d’abord celui de leur président, Éric Ciotti et récemment le numéro 2 Aurélien Pradié, le parti a tout de même présenté 400 candidats dans de nombreuses circonscriptions.

Pouvoir d'achat

Pour redonner du pouvoir d’achat aux Français, Les Républicains tablent sur une baisse des cotisations sociales patronales pour les salariés qui touchent moins de trois fois le Smic (4200€ net).

La suppression des taxes sur l’électricité dans le but de financer l’éolien est également avancée, justifiée par le fait que cette filière serait « désormais assez solide » pour ne pas avoir recours à ces financements.

Pour « favoriser les familles », le groupe LR souhaite un rétablissement des allocations familiales pour tous en supprimant le plafond de revenus pour l’accès à ces aides. Enfin, la relance du nucléaire avec un plan, non chiffré, de construction de nouvelles centrales nucléaires fait partie des propositions du parti pour réduire les prix de l’électricité.

Culture & Éducation

Sur la culture, une mesure forte : la réforme de l’audiovisuel public, service que les Republicains considèrent « à bout de souffle » et ne remplissant pas vraiment sa mission. Ils souhaitent ainsi plus de contrôle en ce qui concerne, entre autres, le pluralisme des opinions.

Côté éducation, Les Républicains veulent une revalorisation du salaire des enseignants… Notamment ceux engagés dans des zones géographiques où on compte peu de professeurs. Une mesure tirée du programme de LR pour les élections législatives de 2022, où ils avaient également affirmer vouloir donner plus d’autonomie aux chefs d’établissement.

Immigration

À la différence du Rassemblement national qui souhaite supprimer l’aide médicale d’État, les LR veulent, eux, la réduire et la réserver uniquement pour les droits d’urgence. Ils la jugent trop attractive pour l’immigration sur le territoire français.

Dans cette même lignée, Les Républicains veulent durcir les conditions de versement des aides sociales, mesure qu’ils avaient portés lors du vote de la « loi immigration », promulguée le 26 janvier 2024. Dans le détail, c’est un durcissement de l’accès aux prestations sociales, au regroupement familial et l’instauration d’une « caution retour » pour les étudiants étrangers.

En cas de bon résultat aux élections législatives, le groupe compte aussi reproposer une réforme constitutionnelle sur l’immigration (la première demande avait été retoquée par le Conseil d'État, ndlr.) : revenir sur le texte de cette même « loi immigration » qu’ils avaient contesté.

La proposition de traiter les demandes d’asiles en dehors des frontières nationales et interdire les demandes d’asile sur le territoire français a également été formulée, avec la mise en place de plafonds migratoire votés chaque année par le Parlement.

Sécurité & Justice

Pour répondre à l’urgence de surpopulation carcérale dans les prisons françaises, Les Républicains veulent ouvrir 200.000 places de prison supplémentaires.

Un grand plan est également prévu pour moderniser les équipements de police, mesure chiffrée par le groupe à 25 milliards d’euros sur cinq ans.

Une réforme de la justice des mineurs et le rétablissement des peines plancher fait également parti des propositions portées par Les Républicains, avec la création de courtes peines de prison, immédiatement applicables pour tout délit.

Dans la profession de foi des candidats LR, on peut également voir la création d’une police réactive de proximité, constituée d’anciens policiers, inspecteurs des impôts et militaires pour traiter « les incivilités et la délinquance du quotidien ».