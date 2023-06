Les 4 infos à retenir ce mercredi 21 juin

Des orages encore ce soir et la nuit prochaine, parfois virulents sur le Centre-Val de Loire et l'est de la Bourgogne. Le Cher, l’Yonne, la Nièvre et l’Indre sont d’ailleurs placés en vigilance orange par Météo France.

Musique – ce mercredi 21 juin c’est la Fête de la Musique. Une fête annuelle qui célèbre cette année ses 40 ans et qui est devenue l’événement culturel le plus fréquenté de l’année avec les journées du Patrimoine. Des concerts sont prévus dans les rues, places et bars de nombreuses villes. On vous propose une sélection. Notez que la ville de Bourges, a annulé les festivités prévues en extérieur, en raison du risque orageux.

Cinéma - Le studio d’animation de Disney, Pixar, sort aujourd’hui son 27e long-métrage, un an après Buzz l’éclair. Élémentaire, raconte l’histoire d’amour entre Flack et Flam, deux âmes et surtout deux éléments incompatibles.

Chasse au wallaby - Une femelle wallaby baptisée Nikita s'est échappée de la maison de sa propriétaire ce matin à Saran (Loiret). La police municipale lui a couru après pendant une trentaine de minutes rapporte La République du Centre. L’animal a finalement été attrapé dans un parc avec l’aide des pompiers et remis à sa propriétaire.