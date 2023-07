Les 4 infos du mercredi 26 juillet

EMPLOI - Peu de changement sur le front du chômage au 2ème trimestre. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, c’est-à-dire sans activité, est resté stable et tourne autour des 3 millions de chômeurs en France.

PARENTALITÉ - La nouvelle ministre des Solidarités, Aurore Bergé, dit réfléchir à mieux indemniser mais aussi à raccourcir le congé parental pour "laisser un vrai choix aux familles". Aurore Bergé précise qu’aujourd’hui, trop de femmes prennent un congé parental trop long parce qu’elles n’ont pas de solutions pour faire garder leur enfant.

INFLATION - Manger au moins 5 fruits et légumes par jour, ça coûte cher ! L’association Familles Rurales dénonce une hausse de 16% des prix des fruits et légumes sur un an, dans un nouvel observatoire dévoilé ce mercredi. Elle appelle le gouvernement à réguler les marges que se font les distributeurs sur les fruits et légumes.

ANNIVERSAIRE - Il souffle ses 80 bougies ce mercredi : Mick Jagger devrait fêter son anniversaire, comme d’habitude en Indre-et-Loire, dans son château de Fourchette à Pocé-sur-Cisse, près d’Amboise. Selon les voisins du leader des Rolling Stones interrogés par nos confrères de La Nouvelle République, il serait dans le département depuis plusieurs jours et un feu d’artifice pourrait conclure la soirée d’anniversaire dans le parc du château.