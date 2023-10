Les 4 infos du 26 octobre

Sécurité – Les réponses de la Première ministre aux émeutes urbaines survenues fin juin. Elisabeth Borne a évoqué ce jeudi qu'une enveloppe de 100 millions d’euros "pourra être mobilisée" pour "aider à la réparation et à la reconstruction". Il est aussi prévue une amende pour non-respect du couvre-feu multipliée par cinq et portée à 750 euros. Sont enfin envisagés des stages de responsabilité parentale ou des peines de travaux d'intérêt général à l'encontre des parents concernés "qui se soustraient à leur devoir éducatif".

Alimentation – Assez équilibrés, mais peu appétissants et sans aucun goût. Selon une enquête de 60 millions de consommateurs publiée ce jeudi, la qualité des repas dans les Ehpad laisse à désirer. Seul un quart des résidents finit son assiette. La question des horaires des repas est également pointée du doigt pour causde de manque de personnel et de moyens financiers.

Social – C’est un record dont le département aurait pu se passer. Le Loiret est recordman de France des infractions pour outrages sexistes. Selon la sécurité intérieure, entre 2018 et 2022, le territoire a enregistré en moyenne 101 infractions par an, ce qui représente un peu moins de 15 infractions pour 100.000 habitants.

Musique – Après les Rolling Stones la semaine passée, ce sont maintenant les Beatles qui vont sortir une nouvelle chanson jeudi 2 novembre prochain, 53 ans après la séparation du groupe. Selon Paul McCartney et Ringo Starr, Now and Then a été réalisée grâce à une maquette enregistrée dans les années 1970 par John Lennon, donnée ensuite aux autres membres du groupe. Le titre a également été mixé grâce… à l'intelligence artificielle.