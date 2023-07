Les 4 infos du 3 juillet

Nahel - Les sirènes ont retenti partout en France à midi. Des rassemblements citoyens étaient organisés en soutien à Vincent Jeanbrun, maire LR de L’Haÿs-les-Roses, et de sa famille. L’élu n’est pas le seul à voir été pris pour cible lors des nuits d’émeutes. A La Riche près de Tours, le véhicule du maire a été en partie incendié dans son jardin. A Cholet, l’ancienne maison du maire Gilles Bourdouleix a été saccagée et pillée. Demain, Emmanuel Macron rencontrera plus de 220 maires victimes d’exactions.

L’enquête sur la mort de Nahel se poursuit. Le troisième occupant de la voiture a été entendu par l’IGPN en qualité de témoin.

Soignants - Les blouses blanches voient rouge. Les syndicats des médecins de l’hôpital public étaient appelés à la grève aujourd’hui. Ils dénoncent le manque d’attractivité de leur profession et réclament la revalorisation des gardes de nuit et de week-end. Ils réclament aussi la reprise des négociations avec le ministère de la Santé au point-mort depuis mi-mai.

Twitter - Rationnement de tweets sur Twitter. Elon Musk a annoncé ce week-end avoir mis en place des « limites temporaires de lecture ». Il a précisé que les comptes payants peuvent voir 6000 tweets par jour, dix fois plus que les autres utilisateurs.

Cyclisme - Le Tour de France retrouve l'Hexagone pour la première fois dans cette 110e édition. Longue de 193,5 km, la 3e étape relie Amorebieta-Etxano à Bayonne…