Les 4 infos du jeudi 10 août

Bien-être animal – Un élevage de pintades du Maine-et-Loire, à Beaupréau-en-Mauges, a été épinglé par L214. L’association de protection animale y dénonce conditions de vie des animaux et a porté plainte pour « mauvais traitements ». Le groupe LDC réagit évoque « une réalité biaisée par un montage d’images faites pour choquer », et assure que l’élevage « suit les recommandations sanitaires en vigueur en France ».

Police – Trois policiers du raid ont été mis en examen pour « violences avec arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner », et placés sous contrôle judiciaire. Ils sont soupçonnés d’être à l’origine du décès de Mohamed, 27 ans, en marge des émeutes à Marseille. Retrouvé dans la rue à côté de son scooter, il aurait succombé à une crise cardiaque, causée par un choc au thorax provoqué par un projectile de type LBD.

Immobilier – Dernières heures pour déclarer la situation de vos biens immobiliers. Si vous êtes propriétaires, vous avez jusqu’à ce soir minuit pour vous rendre sur impots.gouv.fr, et indiquer si vous habitez le logement, si vous le louez ou s’il est inoccupé. Objectif, aider le fisc à déterminer les foyers exemptés de taxe d’habitation. En cas d’oubli à partir du 1er janvier prochain, ce sera 150 euros d’amende.

Streaming – Disney+ va lancer deux nouvelles offres en novembre. La plateforme de streaming proposera un abonnement avec publicité, à 5 euros 99 par mois, et un autre à 11 euros 99 avec une meilleure résolution et un nombre d’écrans plus important. Attention, vous serez par défaut basculés sur cette dernière offre. Il faudra effectuer une démarche pour garder l’offre actuelle à 8 euros 99.