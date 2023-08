Avec pub ou plus chère : Disney+ va lancer deux nouvelles offres en novembre

Après Netflix, au tour de Disney+ de revoir sa politique tarifaire. La plateforme de streaming du mastodonte américain (qui possède notamment les marques Disney, Star Wars ou encore Marvel) proposera deux nouvelles offres à compter du 1er novembre en France.

Alors que l’offre actuelle coûte 8,99 euros par moi, il sera possible de s’abonner pour 5,99 euros, mais avec de la publicité. Une offre premium, avec une meilleure résolution et un nombre d’écrans plus important, sera aussi proposée pour 11,99 euros.

Attention, les abonnés au tarif standard basculeront automatiquement sur l’offre à 11,99 euros, ils devront effectuer une démarche avant le 6 décembre pour revenir à l’offre à 8,99 euros. Disney+ envisage aussi, comme son concurrent, de resserrer la vis sur le partage des mots de passe entre utilisateurs.