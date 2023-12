Les 4 infos du jeudi 14 décembre

Automobile – C’était une promesse d’Emmanuel Macron en 2022 : la voiture électrique à 100 euros par mois ! Le dispositif de leasing social permettant d’acquérir une voiture électrique sera lancé le 1er janvier 2024. Mais pour en bénéficier, il faut répondre à quelques critères, comme avoir un revenu fiscal de référence de maximum 15 400 € par part. Le site Internet mon-leasing-electrique.gouv.fr permet dès à présent de vérifier son éligibilité.

Transports – Des galères à prévoir sur les rails en Centre-Val de Loire ce vendredi. Cela va concerner les axes Orléans – Tours, et Orléans – Vierzon – Bourges. En cause ? Un mouvement social local des agents de conduite. Au départ d’Orléans, les trains vers Tours de 5h56 et 7h07 seront notamment supprimés. Vous retrouvez toutes les infos pratiques de ces perturbations sur le site de la SNCF.

Culture – C’est officiel ! Bourges a été désignée mercredi Capitale européenne de la culture 2028. Ce nouveau statut promet de nombreuses retombées économiques avec l’arrivée de nouveaux touristes. La mairie donne rendez-vous aux Berruyers ce jeudi à 19h dans ses locaux pour fêter cette victoire, avant de poursuivre à la Brasserie Bos à 21h.

Cinéma – Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, a été nommée présidente de la 77ème édition du Festival de Cannes. C’est la première réalisatrice américaine à endosser ce rôle, et la deuxième femme après l’actrice Cate Blanchett en 2018.