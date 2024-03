Les 4 infos du jeudi 14 mars

MACRON - Emmanuel Macron aux JT de 20h de TF1 et France 2 ce soir. Il reviendra sur le plan de soutien à l’Ukraine et son vote au parlement, et sur ses déclarations polémiques sur un éventuel envoi de troupes européennes au sol.

PARCOURSUP – Dernier jour pour les lycéens pour formuler leurs vœux sur Parcoursup. Passé minuit, il ne sera plus possible d’ajouter des formations. Il faudra ensuite compléter son dossier et confirmer ses vœux avant le 3 avril.

Toujours en matière d’éducation, Gabriel Attal maintient son souhait de mettre en place des groupes de niveau en français et en mathématiques au collège. D’abord en 6ème en septembre prochain, puis en 5ème l’année suivante. Concrètement, 3 groupes seront formés selon le niveau des élèves. Un dispositif toujours très contesté par les syndicats, qui y voient une forme de tri et de stigmatisation.

FAST FASHION - Shein et les marques de fast-fashion dans le collimateur des députés. Une proposition de loi est étudiée ce jeudi à l’Assemblée nationale pour lutter contre la mode jetable. Le texte prévoit un malus financier sur ces vêtements à prix cassés mais souvent de piètre qualité et peu respectueux des normes environnementales. La publicité sera également interdite pour ces marques. Retrouvez ICI l’interview de la chercheuse et autrice Audrey Millet.

COULÉ – Est-ce vraiment une bonne idée ? Un milliardaire australien a dévoilé ses plans pour construire un Titanic 2. Une réplique à l’identique du bateau qui a coulé en 1912 avec 2.200 personnes à bord. Il souhaite un voyage inaugural en juin 2027, entre Southampton et New York, comme le navire original.