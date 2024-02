Les 4 infos du jeudi 15 février

TRAFIC – Le week-end s’annonce délicat sur la route. Il marquera le début des vacances pour la zone A (Limoges et Poitiers notamment) et la 2e semaine pour la zone C ( dont Créteil et Paris). Bison Futé voit rouge samedi dans le quart sud-est en direction des Alpes. Un trafic qui sera peut-être plus chargé en raison de la grève des contrôleurs de la SNCF. La moitié des TGV Inoui et Ouigo et des Intercités circuleront entre demain et dimanche. Les trajets en direction des Alpes sont en revanche maintenus.

JUSTICE - Il avait été empêché de voir son père mourant pendant le Covid. Un vigneron du Loir-et-Cher vient d'obtenir gain de cause et de faire condamner l'État pour faute grave et à lui verser 12 000 euros d’indemnités. En avril 2020, il avait fait plusieurs centaines de kilomètres, attestation d’un médecin en poche, avant de se faire contrôler par la police à l’entrée du pont de l’ile de Ré. Il avait même écopé d’une amende de 135 euros finalement annulée. Son père était mort trois jours plus tard.

PRENOM - L’accent de la discorde. Un couple du Maine-et-Loire était convoqué devant la justice ce jeudi à cause du prénom donné à leur fils, Fanch, avec un N tilde. Un prénom d’origine bretonne pourtant interdit à l’état-civil en France, ce signe diacritique n’étant pas retenu par la langue française selon une circulaire. Le parquet d’Angers demande au juge des affaires familiales d’ordonner le changement de prénom.

MBAPPE - Et puis cette fois c’est officiel ! Kylian Mbappé quittera le PSG à la fin de la saison. D'après L'Equipe, le joueur l’a annoncé au président parisien Nasser Al-Khelaïfi. L’attaquant de 25 ans devrait rejoindre le Real Madrid cet été.