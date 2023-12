Les 4 infos du jeudi 21 décembre

IMMIGRATION – Emmanuel Macron sur France 5 a qualifié hier soir la loi immigration de « bouclier qui nous manquait ». La fronde contre le texte s’organise en tout cas. 32 départements dirigés par la gauche disent refuser d’appliquer certaines dispositions qui durcissent le versement des aides aux étrangers et notamment de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

De son côté, la CGT annonce vouloir organiser des manifestations contre la loi immigration ; des actions d’ampleur annonce sa secrétaire générale, Sophie Binet, pour « faire en sorte que cette loi ne s’applique jamais ».

CHOLET - Un collégien a été placé en GAV après s’en être pris à un professeur. Exlcu de classe pour avoir refusé de ranger son portable, l’adolescent de 14 ans est ensuite revenu pour prendre ses affaires. Il a alors frappé l’enseignant d’un coup de pied. Il sera convoqué prochainement devant un juge des enfants.

BLOIS - C’est une tradition depuis dix ans. A Blois, le chef doublement étoilé au Michelin, Christophe Hay s’engage auprès des Restos du cœur. Il préparera et distribuera des repas chauds aux plus démunis mercredi prochain devant la Banque de France et au port de la Creusille.

TELE - M6 a dévoilé hier les 13 hommes et 2 femmes qui participeront à la prochaine saison de l’Amour est dans le pré. Parmi eux notamment : Gilles et Renaud tous deux Sarthois, ou encore Manuela, éleveuse de poules d’ornement en Indre-et-Loire. Les premiers portraits seront diffusés le 8 janvier à 21h10.