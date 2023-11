Les 4 infos du jeudi 23 novembre

RAILS – La perspective d’une grève massive à Noël s’éloigne. La CFDT et l’UNSA ont signé hier l’accord salarial proposé par la direction de la SNCF, à l’inverse de la CGT et de SUD Rail. Toujours sur les rails, 21 millions d’euros vont être consacrés à la modernisation de la ligne Paris- Orléans – Limoges – Toulouse d’ici 2027. Un axe structurant mais trop longtemps négligé. Pour rappel, sur cette ligne, aucun train ne circulera entre samedi 10h et dimanche 16h, en raison de travaux.

CHÔMAGE - Réduire la durée d'indemnisation des plus de 55 ans. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire souhaite la faire passer de 27 à 18 mois comme c'est le cas pour les autres catégories de chômeurs. Une façon, selon lui, de tendre vers le plein-emploi.

ORLEANS – La Direction interrégionale des services pénitentiaires évoque « une erreur humaine ». La semaine dernière, une jeune femme d’une vingtaine d’années a été oubliée toute une nuit dans un parloir de la prison d’Orléans-Saran. Une enquête en interne a été ouverte.

ASTERIX – Astérix a toujours autant de succès auprès des lecteurs. Le dernier album L’Iris blanc sorti il y a un mois s’est déjà vendu à plus d’un million d’exemplaires en France !