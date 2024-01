Les 4 infos du jeudi 25 janvier

AGRICULTEURS - Des premières mesures pour calmer la colère des agriculteurs seront annoncées demain. Le Premier ministre Gabriel Attal réunissait aujourd’hui ses ministres de l’Agriculture, de la Transition écologique et de l’Economie. Sur le terrain, les blocages et perturbations se poursuivent. C’est le cas par exemple sur l’A6 et l’A19 dans l’Yonne. A Tours, une dizaine de tracteurs et une quarantaine d’agriculteurs se sont rassemblés devant la gare. Ce vendredi, les agriculteurs vont converger vers Le Mans pour une opération escargot sur la rocade.

IMMIGRATION - Le conseil constitutionnel censure une grande partie de la loi immigration, adoptée le mois dernier dans la douleur. Dans le détail, les Sages ont invalidé le rétablissement du délit de séjour irrégulier, l'instauration de quotas migratoires fixés par le Parlement, les mesures de restriction de regroupement familial, et plusieurs mesures restreignant le droit du sol.

LE MANS - Un policier adjoint au commissariat du Mans accusé de viol par une jeune femme de 19 ans. Les faits remonteraient à la nuit de jeudi à vendredi dernier au domicile du mis en cause. Une procédure de licenciement est en cours et une information judiciaire a été ouverte. Le suspect avait déjà fait l’objet d’une plainte pour viol avant son intégration dans les forces de l’ordre.

ENCHERES - C’est une vente aux enchères exceptionnelle qui aura lieu ce samedi à Montargis ; celle d’emblèmes de la seconde compagnie des Mousquetaires du roi Louix XVIII. Des drapeaux, des étendards retrouvés dans une grange à Gien (Loiret). L’ensemble est estimé entre 120 et 150 000 euros.