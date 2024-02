Les 4 infos du jeudi 29 février

JO – A 5 mois de l’ouverture des JO, Emmanuel Macron a inauguré le village des Jeux olympique ce jeudi. Il accueillera cet été plus de 14000 athlètes et leur staff… Au total, 82 bâtiments, 3000 appartements et 7200 chambres sur un site de 52 hectares à Saint-Denis au nord de Paris. Reste à équiper les appartements et aménager les centres de services pour les athlètes. A noter que comme à Tokyo, où ils avaient fait sensation, les sommiers du village seront en carton.

INFLATION - L’inflation continue de ralentir en février. Elle s’élève à +2,9% sur un an, contre 3,1% en janvier, selon l’INSEE. Un ralentissement timide, en raison d’un rebond des prix de l’énergie, des loyers ou encore des transports. En revanche, les prix de l’alimentation ont légèrement diminué.

JUSTICE – Il est suspecté d’avoir incendié six fermes l’an dernier en Saône-et-Loire. Un pompier de 38 ans jugé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône. Pour sa défense devant les enquêteurs, il évoque des problèmes d'alcool et des soucis financiers.

29 FEVRIER – Certains fêtent leur anniversaire aujourd’hui. Avec 1 chance sur 1506 de naître ce jour-ci, seules quelques millions de personnes dans le monde ont cette date de naissance très originale. Elles sont 27 832 en France depuis 1968, selon les données de l’INSEE.