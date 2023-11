Les 4 infos du jeudi 30 novembre

CLIMAT - La COP 28 s’ouvre aujourd’hui à Dubaï sur fond d’urgence climatique, alors que le globe devra faire face à un réchauffement de 2,5 à 2,9 degrés d’ici 2100. Parmi les enjeux : sortir des énergies fossiles et accélérer la transition énergétique.

SNCF – Un mouvement de grève débute ce soir à la SNCF. Les agents réclament une amélioration des conditions de travail et des salaires. Puisqu’on est sur les rails, notez qu’il y aura du nouveau l’an prochain sur le réseau Rémi. La région Centre-Val de Loire annonce un renforcement de l’offre sur les axes les plus fréquentés comme Paris – Tours et Orléans – Tours avec la création de trains supplémentaires. Exit aussi les vieux trains Corail sur les lignes Rémi Express au profit des rames Région2N.

NOEL – Il y aura peut-être un peu moins de cadeaux au pied du sapin. Plus d’un tiers des Français craint de ne pas pouvoir offrir de cadeaux à Noël, selon le baromètre IFOP. Un chiffre en forte progression depuis 2021, lié à l’inflation. Celle-ci ralentit fortement en novembre, s’établissant à +3,4% sur un an, selon l’INSEE. Parmi les raisons, un ralentissement de la hausse des prix des services et de l’énergie, et dans une moindre mesure de ceux de l’alimentation.

JO – 400 000 nouveaux billets pour les JO de Paris 2024 ont été mis en vente aujourd’hui sur tickets.paris2024.org. Toutes les disciplines sont concernées. Un tiers des billets est à moins de 50 euros.