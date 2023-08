Les 4 infos du jeudi 31 août

RETRAITES – La controversée réforme des retraites entre en vigueur demain. Toutes les personnes nées avant le 1er janvier 1961 sont concernées. L’âge légal de départ à la retraite, d’abord. Il est désormais fixé à 62 ans et 3 mois. Tous les ans, cet âge sera repoussé de 3 mois pour atteindre 64 ans. Le nombre de trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein va aussi passer progressivement de 168 à 172.

Pour les agents désormais recrutés à la RATP, la Banque de France ou les industries électriques et gazières, fini les régimes spéciaux. La pension minimum est revalorisée à 848 euros pour une carrière complète au SMIC. Et une surcote jusqu’à 5% est accordée aux mères de famille qui dépasseront les 43 annuités de cotisation un an avant l’âge légal de départ. Le dispositif prévoit aussi un départ possible entre 58 et 63 ans si vous avez commencé à travailler avant 21 ans, si vous disposez des trimestres cotisés nécessaires.

GRATUIT - Plus besoin d’abonnement ni de ticket, à Bourges les bus deviennent gratuit à partir de demain ! Le dispositif promis par la municipalité en 2020 permettra aux familles d’économiser jusqu’à 400 euros par an. Cette gratuité s’accompagne d’une évolution du réseau Agglobus à partir de lundi prochain.

KIDNAPPING - Le 24 août dernier, un individu se faisant passer pour un livreur a emmené de force la victime. Une demande de rançon avait alors été exigée par les ravisseurs, via une vidéo envoyée au fils de la victime. La rançon versée, la victime avait été libérée le lendemain, sain et sauf. Les forces de l’ordre ont finalement interpellé deux individus, notamment le faux livreur. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

BLEUS – Didier Deschamps a dévoilé en début d’après-midi la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs de l’équipe de France, dont celui face à l’Irlande jeudi prochain pour les qualifications à l’Euro 2024. A noter les retours de Lucas Hernandez, d’Adrien Rabiot et de Wiliam Saliba. N’Golo Kanté et Paul Pogba, eux, sont toujours absents.