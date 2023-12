Les 4 infos du jeudi 7 décembre

DEPARDIEU - Gérard Depardieu visé par une nouvelle plainte. La comédienne Hélène Darras accuse l’acteur castelroussin d’agression sexuelle lors du tournage du film Disco en 2007. Le parquet a précisé être en cours d'analyse de la plainte, qui porte a priori sur des faits prescrits. Au total, au moins 16 femmes accusent l’acteur de 74 ans de violences sexistes et sexuelles.

ORLEANS – Il s’est finalement rendu à la police qui s’était évadé du tribunal d’Orléans lundi soir lors de son procès a été placé en garde à vue. Ce ressortissant russe d’origine tchétchène de 22 ans avait réussi à passer à travers la mince ouverture du box vitré, après avoir été condamné à un an de prison ferme pour tentative de vol, recel et outrage.

GRIPPE – 4 nouvelles régions dont la Bourgogne et le Centre-Val de Loire viennent de passer en phase pré-épidémique pour la grippe. En parallèle, l’épidémie de bronchiolite se poursuit et les indicateurs du Covid-19 sont à la hausse. Santé Publique France encourage les Français à maintenir les gestes barrières et à se faire vacciner.

PANINI – Vous échangerez peut-être sa vignette contre celle de Kylian Mbappé. Un footballeur amateur angevin figure dans le nouvel album Panini. Cette année, l’éditeur a inclus 24 joueurs amateurs aux côtés des pros, dont Hugo Rouiller, joueur de l’Olympique Liré-Drain.