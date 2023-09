Les 4 infos du jeudi 7 septembre

Canicule – L’ensemble du Centre-Val de Loire ainsi que l’Essonne sont concernés : 14 départements ont été placés en vigilance orange canicule par Météo France. La mesure entre en vigueur à partir de ce vendredi midi. Météo France prévoit jusqu’à dimanche inclus des températures proches des records mensuels, entre 34 et 36 degrés, voire 37 dans le Berry. La nuit, les minimales ne devraient descendre que très temporairement sous les 20 degrés.

Inflation – L’inflation sur les produits alimentaires devrait ralentir, à 7,2% sur un an en décembre, selon l’INSEE. Elle avait atteint jusqu’à 16% en mars. L’inflation globale restera également élevée, à 4,2% sur un an. L’INSEE s’attend aussi à ce que les prix de l’énergie repartent à la hausse.



Football – On l’oublierait presque parce que le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande pour le coup d’envoi du mondial de rugby demain, mais les Bleus jouent ce soir ! Les hommes de Didier Deschamps reçoivent l’Irlande dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. C’est le 900ème match de l’histoire des Bleus. Début de la rencontre à 20h45 sur TF1.

Record – Samedi, à l’occasion du comice rural Nevers/Magny-Cours, les apprentis du Campus Métiers de Marzy vont réaliser le plus gros pâté en croûte : 2 mètres de long, 1 mètre 40 de large et 100kg. Ils s’étaient déjà attaqués à d’autres records ces dernières années : plus long rôti de porc, plus longue brochette ou encore plus longue saucisse.