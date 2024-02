Les 4 infos du jeudi 8 février

CLIMAT - Janvier 2024 a été le mois de janvier le plus chaud de l’histoire dans le monde. Selon l’observatoire européen Copernicus, la température moyenne est 1,66°C supérieure à celle de l’ère pré-industrielle. Cela fait un an qu’elle chaque mois au-dessus de l’objectif d’1,5°C fixé par l’accord de Paris.



GOUVERNEMENT – Toujours pas de fumée blanche… Le dénouement était attendu ce jeudi mais les noms des ministres délégués et secrétaires d’Etat n’ont pas été dévoilés. Certains membres de la précédente équipe ne seront toutefois pas reconduits, notamment Agnès Firmin-Le Bodo à la Santé ou bien Carole Grandjean en charge de la réforme des lycées professionnels. Autre certitude, François Bayrou n’entrera pas au gouvernement. Le président du MoDem, pressenti à l’Éducation Nationale, évoque une absence d’accord sur la politique à suivre.

DONNEES - La commission nationale de l’informatique et des libertés, ouvre une enquête après le piratage de deux opérateurs du tiers payant des complémentaires santé. Les données de 33 millions de personnes auraient été dérobées : état civil, date de naissance et numéro de sécurité sociale font notamment partie des données volées mais pas les informations bancaires ni les numéros de téléphone.

JO – Les médailles distribuées aux athlètes pendant les JO de Paris cet été ont été dévoilées ce matin. Et il n’y aura pas que de l'or, de l'argent et du bronze. Un morceau de fer puddlé utilisé pour la construction de la Tour Eiffel y est inséré (18 grammes). Chaque médaille pèse entre 455 et 529 grammes. Plus de détails ICI.