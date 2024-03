Les 4 infos du lundi 11 mars

CREPOL –11 personnes interpellées ce matin dans le cadre de l'enquête sur la mort de Thomas, 16 ans, mortellement poignardé à la fin d’une soirée dans la Drôme en novembre dernier… Les suspects, dont un mineur, sont en garde à vue. 6 jeunes ont déjà été incarcérés pour leur rôle présumé dans la mort de l’adolescent.

FIN DE VIE – Un projet de loi sur la fin de vie examiné à l’Assemblée à partir du mois de mai. Emmanuel Macron a dévoilé dimanche les contours du texte et promet une aide à mourir très encadrée. Pour y prétendre, les patients devront être majeurs, "capables d'un discernement plein et entier", atteints d'une "maladie incurable" avec un pronostic vital "engagé à court ou à moyen terme" et confrontés à des souffrances "que l'on ne peut pas soulager". Le projet de loi inclura aussi un volet pour renforcer les soins palliatifs.

OSCARS - Oppenheimer rafle tout sur son passage. Le biopic consacré au père de la bombe atomique réalisé par Christopher Nolan remporte 7 Oscars dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur pour Cillian Murphy dans le rôle principal. Emma Stone remporte quant à elle le titre de meilleure actrice dans Pauvre Créatures. L’autre film sensation de l’année, Barbie, repart avec le titre de meilleure musique de film. A retenir aussi le prix du meilleur scénario original remis à Anatomie d’une chute, comme aux Golden Globes.

MARIO - Une suite pour Super Mario Bros. Nintendo annonce qu’un nouveau film d’animation consacré au célèbre plombier verra le jour en avril 2026. Le premier volet avait été le deuxième plus gros succès au box-office l’an dernier, derrière Barbie. Nintendo qui compte surfer sur ce succès pour adapter également l’un de ses autres jeux vidéo phares, Zelda.