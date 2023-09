Les 4 infos du lundi 11 septembre

MAROC – Le séisme de vendredi a fait plus de 2681 morts et 2500 blessés dans la région de Marrakech vendredi. La France a annoncé ce matin une aide de 5 millions d’euros pour les ONG présentes dans le pays.

Chez nous aussi, la solidarité avec le peuple marocain s’organise. Au Mans, un centre d’aides aux victimes a ouvert ses portes dans le quartier des Sablons. Une aide financière a été annoncée par Angers Loire Métropole. Dans le Loiret, une trentaine de mosquées effectueront une collecte de dons ce vendredi.

CHALEUR - 10 degrés de moins demain ! Après une semaine de canicule, particulièrement marquée en Centre-Val de Loire, la canicule est terminée. Demain, les températures maximales ne dépasseront pas les 24 degrés. Des orages sont également attendues sur une large partie du pays.

11 SEPTEMBRE – 22 ans jour pour jour après les attentats contre le World Trade Center à New York, un homme et une femme figurant parmi les 2753 victimes ont été identifiées grâce à leur ADN. Plus d’un millier de personnes n’ont pas toujours été formellement identifiées.

TENNIS - Deux nouveaux joueurs annoncés au CO’Met Orléans Open : Jakub Mensib, ancien 2e mondial junior. Dino Prizmic, a lui remporté la dernière édition de Rolland-Garros junior. Ils rejoignent Richard Gasquet, Benoît Paire et le Belge David Goffin. Le tournoi aura lieu du 25 septembre au 1er octobre.