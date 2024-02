Les 4 infos du lundi 12 février

HARCELEMENT – Plus d’un élève par classe est victime de harcèlement. Le ministère de l’Éducation nationale publie aujourd’hui une étude tirée des 7,5 millions de questionnaires distribués aux élèves du CE2 à la Terminale. 5% des enfants déclarent avoir peur d’aller à l’école. Les moqueries et les insultes sont plus fréquentes. Les filles sont davantage victimes de violences psychologiques, les garçons, eux, subissent plus de violences physiques.

DPE – Les règles concernant les passoires énergétiques vont être assouplies. Une correction devrait permettre de sortir 140 000 logements de moins de 40 m2 de cette catégorie, étiquetés F ou G. Près de 30% des très petits biens sont en effet considérés à tort comme des passoires. Plus la surface d'un logement est petite, plus la part de l'eau chaude sanitaire pèse sur son classement, sans lien réel avec le nombre d'occupants.

AUXERRE - Deux ultras de l’AJ Auxerre ont été interpellés samedi en marge du match face à Angers. Ils faisaient partie d’un groupe d’une quarantaine de personnes qui ont caillassé le car de supporters adverses. Les soupçons levés, ils ont été relâchés sans poursuite.

VOITURE - La voiture électrique à 100 euros est un succès. En à peine deux mois, plus de 50 000 commandes ont été enregistrées. Ce leasing de 100 à 150 euros s’adresse aux ménages modestes désireux de rouler en électrique. Une vingtaine de modèles sont disponibles. Le dispositif sera de nouveau accessible en fin d’année.