Les 4 infos du lundi 13 novembre

MEMOIRE – C’était il y a 8 ans, la France connaissait la pire attaque terroriste islamiste sur son sol. 131 personnes avaient été tuées, plus de 400 blessées dans des attaques à Paris et Saint-Denis. La Première ministre Elisabeth Borne s’est rendue ce matin sur les lieux de chacune des attaques…

MACRON – En bref, Emmanuel Macron a reçu ce matin les représentants des cultes à l’Élysée. Au lendemain des rassemblements pour la République et contre l’antisémitisme.

ESCROCS - Ils ont fait plus de 200 victimes, dans l’Allier, le Loir-et-Cher ou encore l’Eure-et-Loir et la Haute-Vienne. Un réseau d’escrocs à la rénovation thermique jugé à Limoges. 17 personnes comparaissent devant le tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et pratiques commerciales trompeuses et agressives.

Ils sont soupçonnés d’avoir forcé la main à 200 personnes, souvent âgées, en leur faisant signer des contrats. Certains auraient signalé « des problèmes fictifs ou en auraient créé des nouveaux » pour facturer des travaux d’isolation et de rénovation. Le préjudice est estimé à deux millions d’euros.

PBLV - On connait désormais l’heure de diffusion de Plus belle la vie sur TF1. Le feuilleton sera diffusé en début d’après-midi après le journal de 13h, annonce la chaine. La série fera son retour le 8 janvier après plus d’un an d’arrêt.