Les 4 infos du lundi 17 juillet

CANICULE - 50 degrés aux États-Unis et en Chine, la barre des 40 degrés franchie en Espagne et en Italie : une vague de chaleur accablante s’abat sur l’hémisphère nord du globe cette semaine. En France, 7 départements du quart sud-est ont été placés en vigilance ORANGE canicule pour la journée de mardi. Jusqu’à 40 degrés sont attendus demain en Provence et en Corse notamment.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE - La suspension du permis en cas de conduite sous stupéfiants va devenir obligatoire a annoncé cet après-midi Élisabeth Borne à l’issu du Comité interministériel de la sécurité routière. Plus tôt dans la journée, la Première ministre a également officialisé la création d’un délit d’homicide routier. Le terme vient remplacer celui d’homicide involontaire en cas d’accident de la route sous l’emprise d’alcool ou de drogue, la demande avait été formulée depuis longtemps par les associations et proches des victimes. Néanmoins, les peines encourues resteront identiques.

SNCF - La carte "avantage" de la SNCF bientôt plus vraiment avantageuse. Cette carte permet des réductions et des tarifs plafonnés sur les voyages le week-end. Mais à partir du 29 août, tous les tarifs plafonnés vont augmenter de 10 euros. La SNCF justifie cette augmentation par la hausse de ses coûts, notamment du prix de l'énergie. Toujours sur les rails, notez que 300 000 billets SNCF seront mis en vente les 31 juillet et 1er août prochains. Ils concerneront les trajets en TGV et en Intercités pour des prix à 29, 39 et 49 euros.

TINDER - Un professeur de psychologie de l’université d’Amiens a réalisé une étude sur la satisfaction des utilisateurs sur Tinder. Et il en ressort que peu de personnes y cherchent réellement l'amour... Sur les près de 1400 personnes sondées et inscrites sur l’application, plus de 65% ont déclaré être marié(e)s ou en couple !