SNCF : la carte Avantage un peu moins généreuse à partir de la rentrée

4, 5 millions. C'est le nombre de personnes qui depuis deux ans ont acheté la carte Avantage proposée par la SNCF. Un abonnement annuel de 49 euros permettant de réserver des places de train jusqu'à la dernière minute avec des tarifs maximum garantis et une réduction de 30 %, à condition de voyager une partie du voyage le week-end. Un plafond compris entre 39 euros ( pour les trajets de moins d'1 heure 30), 59 euros (pour les trajets entre 1 heure 30 et 3 heures) et 79 euros pour les plus longs.

Et ce sont ces plafonds qui vont être augmentés de 10 euros, à partir du 29 août. Le prix d'achat de la carte reste lui inchangé. Une augmentation qui pourrait faire grincer des dents les usagers du réseau ferroviaire français. Si le dispositif était sorti indemne de la dernière hausse de tarifs de la SNCF en janvier dernier (+ 5 % sur les billets de train), cette fois-ci, la direction de la compagnie ferroviaire répercute l'inflation de ces derniers mois sur cet abonnement. La SNCF assure aussi que cela n'aura pas d'incidence sur les billets de ceux qui n'ont pas la carte Avantage.

Des billets à petits prix pour le mois d'août

Après cette mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie des voyageurs, la compagnie ferroviaire a dégainé ce lundi, de nouvelles offres estivales. Les 31 juillet et 1er août, pas moins de 300 000 billets TGV et Intercités seront mis en vente au prix de 29,39 euros et 49 euros pour des trajets pour le mois d'août. Ces prix concerneront aussi des destinations recherchées pendant cette période d'été. Il faudra se connecter très tôt sur SNCF Connect pour obtenir ces billets : premier arrivé, premier servi.