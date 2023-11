Les 4 infos du lundi 20 novembre

VIOLENCES - Une aide pour les victimes de violences conjugales. Elle sera versée à compter du 1er décembre. Il s’agit d’une aide financière d’urgence de 600 euros versée par les CAF pour permettre aux victimes de violences conjugales de quitter leur domicile. Le délai du versement devrait être de trois à 5 jours.

GREENPEACE - Au Mans, mobilisation ce matin des militants de Greenpeace, ainsi que dans 24 autres villes en France pour dénoncer les « fermes-usines » - des exploitations qui regroupent des dizaines voire des centaines de milliers d’animaux. Le Grand Ouest, est la zone en France la plus concernée avec plus de 3000 fermes-usines recensées. Il y en a 98 en Maine-et-Loire, 79 dans la Sarthe.

HANDICAP – D’année en année, la situation s’améliore. La 27e édition de la semaine européenne pour l'Emploi des personnes handicapées a commencé aujourd’hui. En Centre-Val de Loire, 15 000 personnes en situation de handicap sont à la recherche d'un emploi. Un chiffre en hausse de 11 points en trois ans.

RECORD - La plus petite commune du Maine-et-Loire, La Landes-Chasles, va-t-elle entrer dans le Guiness Book des records ? Son blason a été photographié dans près de 200 pays avec près de 3000 photos reçues. Il ne lui reste plus qu’à visiter le Soudan, la Grenade, l’Érythrée, la Guinée-Bissau et la Corée du Nord pour faire le tour du monde.