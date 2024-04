Les 4 infos du lundi 22 avril

Fait divers – Kendji Girac sorti d’affaire. Le chanteur a été blessé par balles dans la nuit de dimanche à lundi, sur une aire de la communauté des gens du voyage, à Biscarosse. Hospitalisé à Bordeaux, ses jours ne sont plus en danger. Face aux enquêteurs, il a évoqué un accident domestique. Selon nos informations, un pistolet colt 45 a été retrouvé, sans son chargeur, dans un fossé à proximité.

Social – Le gouvernement durcit les conditions d’accès aux aides familiales. À partir de 2025, il faudra passer au moins neuf mois en France, et non plus six pour en bénéficier. Cela concerne notamment les allocations familiales et la prime à la naissance d’un enfant. L’an dernier, le gouvernement avait fait part de son intention d’augmenter le délai pour lutter contre la fraude sociale.

Météo – Les agriculteurs sur le qui-vive en ce début de semaine face au coup de froid qui touche actuellement le pays. Les fleurs sont en effet déjà sorties sur de nombreux arbres fruitiers en raison de températures douces ces dernières semaines. Un épisode de gel tardif comme en avril 2021, lors des deux prochaines nuits est redouté. Aspersion, bougies, petites éoliennes. Les professionnels déploient leur arsenal antigel.

Espace – Elle se rapproche un peu plus près des étoiles… La spationaute Française et Nivernaise Sophie Adenot a terminé la première phase de sa formation au sein du centre européen des astronautes. Elle a reçu un diplôme aujourd’hui. La date et les contours de sa future mission ne sont pas encore connues, mais Sophie Adenot devrait être la deuxième Française dans l’espace après une autre Bourguignonne : Claudie Haigneré.