Les 4 infos du lundi 22 janvier

REDOUX - Après le froid glacial des dix derniers jours, un redoux spectaculaire gagne l’Hexagone. Le pic de ce coup de chaud devrait être atteint mercredi avec une moyenne nationale à 12 degrés. C’est la conséquence d’un vent de douceur venu de l’Atlantique.

FACTURE - Consommer de l’électricité vous coûtera plus cher à partir du 1er février. Plus 8,6% pour les tarifs de base et 9,8% pour les taris heures pleines-heures creuses. Cette nouvelle augmentation permettra à l’État de récupérer 6 milliards d’euros, qui financeront en grand partie les énergies renouvelables mais aussi le chèque énergie.

LOIRET - L’homme suspecté d’avoir tué Caroline Marcel à Olivet en 2008 mis en examen et placé en détention provisoire samedi. Interpellé la semaine dernière, il a préféré garder le silence face à la juge d’instruction. 5 ans après les faits, l’ADN de cet homme de 34 ans a été retrouvé sur les clés de voitures de la victime.

HANDBALL - Toujours invaincue dans la compétition, l’équipe de France de handball affronte l’Autriche, ce soir, pour son 3ème match du tour principal. Les Bleus peuvent valider leur billet pour les demi-finales en cas de succès.