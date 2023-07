Les 4 infos du lundi 24 juillet

EMMANUEL MACRON - "L’ordre, l’ordre, l’ordre". Emmanuel Macron a martelé sa réponse aux émeutes urbaines lors de son interview ce midi sur TF1 et France 2 depuis la Nouvelle-Calédonie. Le chef de l’État a insisté sur un retour de l’autorité à chaque niveau et d’abord dans la famille, il a aussi dénoncé le rôle des réseaux sociaux dans les émeutes et appelle à trouver un ordre public numérique. Le président s’est aussi penché sur d’autres sujets comme l’éducation. "Il y aura un professeur devant chaque classe à la rentrée", a-t-il assuré. Emmanuel Macron a également confirmé la baisse d’impôts de 2 milliard d’euros pour les classes moyennes. Enfin concernant la loi immigration, le chef de l'État en a une nouvelle fois appelé aux "oppositions de bonne volonté" pour "bâtir un texte".

JANE BIRKIN - Dernier hommage à Jane Birkin, dont les obsèques se sont tenues ce matin, à l’Église Saint-Roch. La cérémonie a été retransmise sur écran géant. De nombreuses personnalités et amis de l’artiste étaient également présents : Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Benjamin Biolay, Vanessa Paradis ou encore José Garcia.

IMPÔTS - Peut-être une bonne nouvelle avant de partir en vacances : à compter d’aujourd’hui, le Fisc rend de l’argent à de nombreux contribuables qui ont été trop prélevés à la source. Plus de 15 millions de foyers sont concernés cette année pour une enveloppe moyenne de 844 euros.

RÉSEAUX SOCIAUX - Twitter change de logo ! Fini le petit oiseau bleu, remplacé par un X majuscule en noir et blanc. X est un symbole mathématique qu’affectionne particulièrement le patron du réseau social, de Space X, ou encore de Tesla Elon Musk.