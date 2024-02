Les 4 infos du lundi 26 février

UKRAINE – Deux ans après le début du conflit, 21 dirigeants internationaux réunis à Paris ce lundi. Emmanuel Macron tient une conférence de soutien à l’Ukraine avec comme objectif notamment, celui d’aborder la question cruciale du soutien financier et militaire au pays, alors que l’aide américaine est en ce moment gelée.

PLAINTE – Depuis ce lundi, il est possible de porter plainte à distance. Le dispositif, testé notamment dans la Sarthe, est généralisé à toute la France. Il suffit de se connecter via un identifiant FranceConnect et de choisir un créneau de RDV pour faire sa déposition en ligne via une visioconférence. Le procès-verbal est ensuite envoyé par mail.

DEPARDIEU - Gérard Depardieu visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle. La cinquième, en plus de la quinzaine de témoignages dénonçant son comportement inapproprié sur les tournages. Cette fois, c’est une décoratrice de 53 ans qui a saisi la justice pour des faits qui se seraient produits sur le tournage du film Les volets verts en 2021. Une seconde victime âgée de 33 ans dit également avoir été agressée par l’acteur castelroussin, sans avoir déposé plainte pour le moment.

INDRE - Elle s’était rendue devant l’Élysée avec une chèvre pour alerter sur son endettement de 400.000 euros et sauver son exploitation. Une agricultrice de l’Indre finalement sauvée. Plus de 6500 personnes ont participé à une cagnotte pour la soutenir, 200.000 euros ont ainsi été récoltés.