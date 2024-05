Les 4 infos du lundi 27 mai

FIN DE VIE - Le projet de loi sur la fin de vie est arrivé dans l’hémicycle de l’Assemblée. Le texte vise à renforcer l'accès aux soins palliatifs et à légaliser l'aide à mourir. Les débats risquent d’être agités face aux nombreux points qui divisent jusqu’au sein même de la majorité. Un vote suivra le 11 juin.



PALMADE - Pierre Palmade renvoyé devant la justice pour blessures involontaires. Le comédien sera jugé pour l’accident de la circulation qu’il a causé l’an dernier en Seine-et-Marne sous l’emprise de stupéfiants. L’accident a fait trois blessés graves : un homme, son fils et sa belle-sœur, qui a perdu après la collision le bébé qu’elle portait. Pierre Palmade encourt 14 ans de prison.

MAINE-ET-LOIRE - Une professeure d’anglais agressée au couteau par un de ses élèves ce matin dans un lycée de Chemillé-en-Anjou en Maine et Loire. L’agresseur est parvenu à prendre la fuite. Il a rapidement été interpellé par la police municipale et placé en garde vue. Âgé de 18 ans, il est totalement inconnu de la justice. La victime souffre d'une blessure au visage sans pronostic vital engagé. Plus de détails ICI.

SCOOTER - François Hollande avait fait la Une des journaux à l’époque. Le scooter utilisé par l’ancien président pour ses escapades amoureuses avec l’actrice Julie Gayet a été mis hier aux enchères en Indre-et-Loire. Le véhicule a été acheté 20 500 euros par le propriétaire d’un musée de véhicules de collection originaire du Maine-et-Loire.