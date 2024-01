Les 4 infos du lundi 29 janvier

Agriculteurs – La FNSEA et les Jeunes agriculteurs ont appelé ce lundi après-midi à partir de 14h à un siège de Paris. Tous les axes menant à la capitale et sa petite couronne sont occupés par ces derniers. En réponse, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a mobilisé 15.000 forces de l’ordre. Par ailleurs, des blindés de la gendarmerie sont stationnés aux abords de Rungis et de l’aéroport de Roissy.

Taxis – Une manifestation lancée par les chauffeurs de taxi s’est également tenue ce lundi. Ces derniers se sont mobilisés contre la nouvelle tarification envisagée pour les transports de patients. Des opérations escargots étaient programmées à Blois, Orléans, Tours, ou encore Angers.

Trajets – Anticipez bien trajets sur les rails en Centre-Val de Loire. D’une part, sur la ligne POLT (Paris – Orléans – Limoges – Toulouse), les deux premiers et deux derniers trains seront supprimés chaque jour jusqu’au 31 mars. En cause ? Des travaux entamés ce lundi. D’autre part, sur l’axe Tours – Orléans – Paris, des perturbations liées à des opérations de maintenance sont à prévoir jusqu’au 18 février.

Classement – Angers, encore et toujours première ville de France où il fait bon vivre ! Selon le classement dévoilé ce week-end par le Journal du Dimanche, on retrouve également Tours à la 27ème place, ou encore Orléans à la 38ème position. Ce palmarès est construit autour de 200 critères et fait la part belle aux villes moyennes.