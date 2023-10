Les 4 infos du lundi 9 octobre

GAZA - Les combats se poursuivent après l’attaque massive du Hamas en Israël samedi. Le ministre de la Défense israélien a annoncé aujourd'hui le "siège complet" de la bande de Gaza. Depuis ce WE, le conflit a fait plus de 1200 morts dans les deux camps. Parmi eux, deux ressortissants français indiquait cet après-midi le Quai d'Orsay.

RETRAITES - Les petites pensions augmentent de 100 euros bruts. Objectif du gouvernement, porter les pensions minimales à 1200 euros pour toutes les carrières complètes. 1,7 millions de personnes sont concernées par cette augmentation.

VOL - Une bague d’une valeur de 10 000 euros a été dérobée ce week-end à Châteauroux, lors d’un salon d’antiquité. Trois individus sont toujours recherchés par la police.

RUGBY - Une bonne nouvelle pour le XV de France. Après trois semaines d’absence, Antoine Dupont a été autorisé à reprendre les entraînements avec contacts. Lui et les Bleus affronteront dimanche l’Afrique du Sud en quarts de finale de la coupe du monde.

A noter que les villes du Mans et d’Orléans installeront pour l’occasion des fanzones respectivement parking des Quinconces et au Campo Santo. Pour les Tourangeaux, rendez-vous au stade Tonnellé, où le club de US Tours Rugby propose là-aussi la diffusion de France – Afrique du Sud sur écran géant.