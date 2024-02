Les 4 infos du mardi 13 février

TRAINS - Des difficultés à prévoir à partir de jeudi sur les rails pour les départs en vacances. Deux syndicats représentants 60% contrôleurs ont déposé un préavis de grève qui court jusqu’à lundi. Le PDG de la SNCF dit mettre la priorité sur les trains vers les Alpes et les Pyrénées.

AGRICULTEURS - Le Premier ministre Gabriel Attal a reçu aujourd’hui avec le ministre de l’agriculture Marc Fesneau, les représentants de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs. De son côté, Emmanuel Macron recevra la Coordination rurale et la Confédération paysanne demain. Des réunions qui se tiennent quelques jours avant l’ouverture du salon de l’agriculture à Paris.

SAISIE – Plus de 7 tonnes et demi de tabac contrefait ont été interceptés la semaine dernière sur l’A10 en Loir-et-Cher par les douaniers, dans un camion immatriculé en Roumanie. Valeur à la revente : près de 5 millions d’euros. Le conducteur âgé de 42 ans et sans antécédents judiciaires, a été mis en examen et placé en détention provisoire.

RECORD - Un nouveau don record du Bioparc de Doué-la-Fontaine ! Tous les ans, le parc animalier fait des dons à des associations, qui lutte pour la conservation des espèces à travers le monde. Cette année, il a alors reversé plus de 524 000 euros à 37 associations.