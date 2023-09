Les 4 infos du mardi 19 septembre

EMILE – Deux mois après la disparition du garçonnet, des fouilles ont été menées aujourd’hui au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence). Des plongeurs de la gendarmerie ont inspecté un lac de 1500 mètres carrés. La surface d’environ 1.500 m2 est actuellement inspectée par des enquêteurs. Cette opération intervient une semaine après celle menée sous une dalle de béton.

PRISON - L’un d’eux aurait subi une tentative d’étranglement. A la maison d’arrêt d’Angers (Maine-et-Loire), un syndicat dénonce l’agression de deux surveillants par un détenu, mardi dernier. Le détenu en cause, en serait déjà à sa 3ème agression sur le personnel.

COVOIT - Le covoiturage oui, mais pas au quotidien ! Selon une étude publiée aujourd’hui par Vinci Autoroutes, plus de 8 conducteurs sur 10 roulent seuls dans leur voiture le matin, pour aller au travail. Plus de 500.000 véhicules ont été observés entre mai et juin 2023 aux abords de dix métropoles françaises. Le taux d’autosolisme connait un pic à 87 % à 8h.

FOOT - Un mot de foot. Avec le début des phases de poules de la LDC ce soir. Le PSG accueille à 21h les Allemands du Borussia Dortmund.