Les 4 infos du mardi 2 avril

METEO – L’Yonne et la Saône-et-Loire seront encore en vigilance rouge crues demain. La Nièvre, en orange. En Saône-et-Loire, 36 communes sont impactées par les inondations. A Etang-sur-Arroux, le pic de la crue a atteint la côte de 4,15m lundi soir. Depuis, une lente baisse s’est engagée. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a promis une procédure accélérée de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans les départements touchés.

EMILE - 3 jours après la découverte d’ossements du petit Emile, le mystère reste entier sur les causes de sa mort. D'importants moyens sont mobilisés pour poursuivre les investigations. Deux équipes cynophiles spécialisées dans la recherche de restes humains sont notamment déployés dans le Vernet. Le garçon de 2 ans et demi avait disparu en juillet dernier alors qu’il était gardé par ses grands-parents.

PROFS - Les profs à nouveau dans la rue ce mardi. Ils protestent contre la mise en place de groupes de niveau au collège à partir des rentrées 2024 et 2025, qui se traduiront selon eux par un « tri des élèves ». Les enseignants réclament également plus de moyens pour l’école publique et de meilleurs salaires.

CHEQUE - Un coup de pouce bienvenu pour payer votre électricité, par exemple. Le chèque énergie est envoyé à partir d’aujourd’hui à plus de 5 millions et demi de foyers modestes. Son montant varie entre 48 euros et 277 euros en fonction de votre revenu fiscal de référence et de la composition de votre ménage. Vous avez jusqu’à mars 2025 pour l’utiliser, pour des factures de gaz ou de fioul également.