Les 4 infos du mardi 28 mai

METEO - Difficile de passer à côté de ce printemps peu ensoleillé, gris et surtout pluvieux. A l’image de ces records de pluviométrie battus en Sarthe ce mois-ci, il a plus dans le département deux fois plus que pour un mois de mai normal selon Météo France. L’Institut prévoit en revanche des "conditions plus chaudes que la normale pour les trois prochains mois".

IMPOTS - La date limite pour déclarer ses revenus, reportée pour certains contribuables. Cela concerne certains habitants des départements 1 à 19 comme le Cher, qui ont rencontré des difficultés à déclarer des revenus professionnels. Ils peuvent déclarer jusqu’à jeudi. Un report qui fait suite à un problème informatique sur le site des impôts.

FLAMME - La flamme olympique poursuit sa route dans nos régions. Après l’Indre hier, elle est aujourd’hui en Maine-et-Loire. Elle a notamment traversé Baugé-en-Anjou, Montsoreau, le Lion d’Angers, Chaudefonds-sur-Layon, La Romagne, Saint-Florent-le-Viel puis Angers, où plus de 30 000 personnes sont attendues pour l’occasion.

Le MANS - L’an dernier c’était LeBron James qui avait donné le coup d’envoi des 24h du Mans. Cette année encore, l'Automobile club de l'Ouest a encore frappé un grand coup. Les organisateurs annoncent aujourd’hui que c’est Zinédine Zidane qui donnera le coup d’envoi de la course le 15 juin prochain! Plus d'infos ICI.