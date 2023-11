Les 4 infos du mardi 28 novembre

FOURNIRET - Trois affaires Fourniret jugées sans Michel Fourniret. Monique Olivier, l’ex-épouse du tueur en série décédé en 2021, est jugée depuis aujourd’hui devant la cour d’assises des Hauts de Seine pour complicité dans les enlèvements et meurtres d’Estelle Mouzin, Joanna Parrish et Marie-Angèle-Domèce. Elle encourt à la réclusion criminelle à perpétuité.

TABAC – Le prix du tabac va de nouveau augmenter au 1er janvier prochain, de 40 à 50 centimes par paquet. Une évolution qui avait été votée l’an dernier et qui doit amener le prix du paquet autour de 13 euros d’ici la fin du quinquennat. Une généralisation des espaces sans tabac est également prévue. La mesure sera étendue aux plages et parcs publics, aux forêts et à proximité de plusieurs lieux publics comme les établissements scolaires. Pour prévenir l’entrée dans le tabagisme des plus jeunes, le gouvernement compte aussi interdire les puffs, des produits de vapotage jetables.

RECORD - La plus petite commune du Maine-et-Loire, La Lande Chasles, a quasiment réussi son défi de faire photographier son blason dans tous les pays du monde. Après une photo reçue d’Erythrée hier, il ne reste que la Corée du Nord.

CONCOURS - Le Mans en finale du concours des plus belles cathédrales de France. L’édifice sarthois se retrouve face à la cathédrale de Metz. Les internautes peuvent voter sur les réseaux sociaux d’Henoo, l’application de voyages qui a lancé le tournoi.