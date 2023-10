Les 4 infos du mardi 3 octobre

RACISME – La quasi-totalité des activités du Vierzon FC suspendues jusqu’à nouvel ordre. En cause, des cris de singes entendus lors d’une rencontre de jeunes ce week-end. Le président du club, Thierry Pronko, affirme également se mettre en retrait. L’équipe berrichonne risque gros. Une commission de discipline doit se réunir dans les 15 jours.

ENVIRONNEMENT - Une bonne nouvelle pour l’environnement : les émissions de gaz à effets de serre en France sont en baisse selon le Citepa. Un recul de 4,3% sur le premier semestre 2023 par rapport à la même période l’an passé. Une baisse due aux réductions réalisées dans le secteur de l’industrie, de la production d’énergie et du bâtiment.

TRAIN - Les billets pour les vacances de Noël seront mis en vente demain par la SNCF. Vous pourrez acheter des billets TGV et Intercités pour des voyages prévus du 10 décembre au 9 janvier. Pour les vacances de février, rendez-vous le 15 novembre.

NOBEL - Le prix Nobel de physique attribué aux Français Pierre Agostini et Anne L'Huillier et à un chercheur Hongrois… Ils ont été récompensés pour leurs travaux sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules.