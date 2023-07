Les 4 infos du mardi 4 juillet

Bac - 84,9% des candidats ont décroché le bac cette année. Un taux inférieur à l’an dernier (86,1%). Les rattrapages commenceront demain et se termineront vendredi.

Fait-divers - Après 15 jours de cavale, un homme interpellé aujourd’hui à Avrillé en Maine et Loire, et placé en garde à vue. Âgé de 42 ans, il est soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans à Angers et un septuagénaire dont le corps a été découvert dimanche à son domicile en Mayenne. Il est aussi suspecté d’une tentative de meurtre sur une femme enceinte. Il avait profité d’une permission de sortie, pour s’échapper de prison, où il purgeait une peine de 15 ans de prison. Plus de détails ici.

Santé - Depuis 1990, le nombre de nouveaux cas de cancers a doublé en France, selon une étude de Santé Publique France publiée ce mardi. L’évolution est particulièrement défavorable chez les femmes à cause notamment d’une hausse du tabagisme. Depuis le début de l’année, plus de 433 000 nouveaux cas de cancers ont été enregistrés.

Prénoms - L'Insee a dévoilé ce mardi le classement des prénoms les plus donnés aux enfants nés en France en 2022. Chez les filles Jade conserve la tête du classement, suivie de Louise et d’Ambre. Chez les garçons, Gabriel reste en tête devant Léo et Raphaël.