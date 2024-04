Les 4 infos du mardi 9 avril

CHALEUR - Le mois de mars 2024 est le dixième mois consécutif à battre un record mensuel de chaleur. Au niveau mondial, il a été 0,7 degrés au-dessus de la moyenne 1991-2020, selon l’observatoire européen Copernicus. La température des océans bat aussi un nouveau record absolu en mars. Plus l’atmosphère mondiale se réchauffe, plus les événements extrêmes seront nombreux, sévères et intenses, préviennent les scientifiques.

EMILE - De nouveaux ossements du petit Émile ont été retrouvés près du Haut-Vernet. Une découverte faite la semaine dernière dans la zone où le crâne et les vêtements du petit garçon avaient déjà été trouvées. Une centaine de gendarmes sont toujours sur place pour éclaircir les circonstances de sa mort. L’enfant de 2 ans et demi avait disparu le 8 juillet dernier alors qu’il était gardé par ses grands-parents.

AVALLON - GAV prolongée pour la maire d’Avallon Jamilah Habsaoui. Après la découverte de plusieurs dizaines de kilos de drogues mais aussi d’argent à son domicile. En tout 6 personnes sont toujours auditionnées dont deux de ses frères, soupçonnés de stocker leur marchandise chez l’élue icaunaise. En cas d’implication dans cette affaire, Jamilah Habsaoui risque l’inéligibilité ou la destitution.

FOOT – C’est le début ce mardi des quarts de finale de la ligue des champions. A 21h, Arsenal reçoit le Bayern Munich et le Real Madrid accueille Manchester City. Demain, le Paris-Saint-Germain défiera le FC Barcelone.